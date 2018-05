»

(Lien direct) SALE FREUX (Black Metal) et SANCTUAIRE (Black Metal) est sorti hier en format vinyle via France D'oïl Productions et Tour De Garde (coproduction).

Voici la présentation faite : "Deux nouveaux morceaux pour Sale Freux, qui présente pour l’occasion son nouveau batteur Aciretose (ex-Forn Valdyrheim, Dissonant Winds, Moon). Un long morceau pour Sanctuaire, inédit et tout en atmosphère glaciale, une sorte d’hommage au BlazebirthHall (Branikald, Forest, …)."





La tracklist est la suivante :



Tracklist Sale Freux side :



1. SALE FREUX : Freux-fuyant

2. SALE FREUX : Battant la retraite



Tracklist Sanctuaire side :



1. SANCTUAIRE : Traverser les tempêtes



Cette réalisation est disponible ici.