(Lien direct) DRAWN AND QUARTERED (Death Metal) sortira son nouvel album The One Who Lurks le 27 juillet sur Krucyator Productions. Un 1er extrait sera bientôt mis en ligne.



1.Nefarious Rites

2.Ravage The Cadaver

3.Horned Shadows Rise

4.Deliverance to the Worms

5.Temples of Arcane Devotion

6.Carnal Transmigration

7.The One Who Lurks

8.Portals of Communion