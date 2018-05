»

(Lien direct) DUNKELNACHT (Black Metal) sera bientôt de retour avec son nouvel album intitulé Empires Of Mediocracy qui sortira via WormHoleDeath. En attendant du son le tracklisting est déjà disponible :



1. Relentless Compendium

2. Servants

3. Eerie Horrendous Obsession

4. Amongst The Remnants Of Liberty

5. Verses And Allegations

6. Empires Of Mediocracy

7. The Necessary Evil

8. Non Canimus Surdis