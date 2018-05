»

(Lien direct) HALLUX VALGUS (Death Metal, Chili) a choisi Death Will Prevail comme titre pour son 1er EP qui sortira prochainement sur Ex Nihilo Music. Tracklist:



1.- Twilight Of The Dead

2.- Crawling Are The Dead

3.- Hot Puke

4.- Under The Ritual Of Necromancy

5.- Slaughter Lambs

6.- Only Death Will Prevail