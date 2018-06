»

(Lien direct) POWER TRIP (Thrash / Crossover) propose de streamer l'intégralité de sa compilation intitulée Opening Fire: 2008​-​2014. Disponible pour le moment sous forme numérique via Dark Operative Digital Records, celle-ci sera éditée en CD, LP et K7 dans les semaines à venir.



Cette compilation regroupe tous les titres des Texans ne figurant pas sur leurs deux albums. Au programme, quelques titres Power Trip, premier 7" du groupe, "This World" (tiré de la compilation "The Extermination Vol: 2"), "Hammer Of Doubt" (dans la version de 2010 vtiré de la compilation "America’s Hardcore"éditée par Triple B Records) et l'intégralité de The Armageddon Blues Sessions. L'ensemble a été remasterisé par Arthur Rizk et illustré par Matt Stikker.



Opening Fire: 2008-2014 by POWER TRIP