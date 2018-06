»

(Lien direct) HOSTIA (Grind/Death) vient de sortir son 1er full-length éponyme sur Via Nocturna. Tracklist:



01. Corroded Cross

02. Heretic's Last Dance

03. Holy Extortion

05. Home Rough Home

06. Black Parasites

07. Egodist

08. I Will Not Follow

09. Killed By Life [All Hail Lemmy]

10. Leatherface Kiss

11. War Puppets

12. Not Really A Christian Song

13. Karl's Delicatessen