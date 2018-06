»

(Lien direct) DAGGRA (Grindcore) rejoint Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie d'un nouveau disque baptisé Setsuna le 13 juillet. Tracklist:



1. Blood Mosaic

2. Sculpting Discord

3. Wrong End Of Gravity

4. Setsuna

5. Non Compos Mentis

6. Tarnished

7. Imposter

8. Cold Calculation

9. Scars Over Scars

10. Medusa's Truth

11. Shatterpoint

12. Object

13. Panoramic Ruin

14. Wards Of Greater Failures

15. Empty As Your Words