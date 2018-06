»

(Lien direct) RAVENS CREED (Death Metal) sortira son nouvel opus Get Dead or Try Dying le 2 août chez Xtreem Music. Tracklist:



01. Intro - Unrelenting Supremacy

02. Dead Bird on Winchester Street

03. Death on a Rival

04. Get Killed or Try Dying

05. Hymn & Hearse

06. Off with their Legs

07. Treacherous Rector

08. Rats Beneath Our Feet

09. Remember the Hammer

10. Sound of Sirens

11. When a Deaf Man Goes Blind

12. The Trauma of Being Hunted

13. Outro