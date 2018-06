»

(Lien direct) CHTHE'ILIST (Death Metal) sortira le 15 juin via Profound Lore Records un nouveau EP Intitulé Passage Into The Xexanotth. Ce dernier sera constitué d'un inédit (composé avant même Le Dernier Crépuscule) et d'une reprise de Crematory ("Beneath The Crypts"). 500 exemplaires sont prévus.