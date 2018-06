»

(Lien direct) HELLISH (Thrash Metal), intitulé The Spectre Of Lonely Souls, sortira le 27 juillet sur Unspeakable Axe Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "The Walker Of Shadows".



01. Rising

02. The Night

03. Scream Comes From Inside

04. The Curse Upon Us

05. Souls Of Desolation

06. Only Death

07. The Walker Of Shadows

08. Sacrifice

09. Bloody Tales



