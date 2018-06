»

(Lien direct) SKYGLOW (Death Progressif) sortira son 1er full-length Thousand Years of Terror le 30 juin chez Inverse Records (numérique) et Grotesque Sounds (CD). Tracklist:



1. Sacred Self-Deceit 5:58

2. Limitless Fog of Anguish 6:06

3. Losing Humanity 8:40

4. Thousand Years of Terror 10:15

5. A New Age 5:47

6. ...And the Circle Closed 4:35