»

(Lien direct) BORN TO MURDER THE WORLD (Grindcore) est le nom du nouveau groupe réunissant Shane Embury (Napalm Death, Brujeria, etc.), Mick Kenney (Anaal Nathrakh/Mistress) et Duncan Wilkins (Fukpig, Mistress). Les Anglais sortiront leur premier album intitulé The Infinite Mirror Of Millennial Narcissism le 24 août sur le label de Shane Embury, Extrinsic Recordings. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Brutality Alchemist".



01. When The Heart Is Violated (The Universe Remembers)

02. Brutality Alchemist

03. Genesis Misconception

04. The Virus Is Within us All

05. As He Creates So He Destroys

06. Penetrate The Descent

07. The Death Of Dreams

08. Poisoning Purity

09. Negativity Plague

10. Corruption Feeds Deception

11. Tiyanak

12. How Barren Is Life Without Sin



The Infinite Mirror Of Millennial Narcissism by Born to Murder the World