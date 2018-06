»

BOOKAKEE (Progressive Technical Death Metal) a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouveau disque Ignominies. Sortie le 29 juin sur Transcending Records. Tracklist:



1. Monarch of the Depraved

2. Ignominies

3. Bréhaigne (feat. Julien Truchan of Benighted)

4. Oculus Nebula

5. Muliebria

6. Intermission 1

7. Mario Whirl

8. Refuge Insidieux

9. Intermission 2

10. Scullion

11. Celestial Decimation

12. As We Assault Empyrean

13. Noise