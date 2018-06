»

(Lien direct) OMNIUM GATHERUM (Death mélodique) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album The Burning Cold qui sortira le 31 août via Century Media. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. The Burning​​

2. Gods Go First​​

3. Refining Fire​​

4. Rest In Your Heart​​

5. Over The Battlefield​​

6. The Fearless Entity​​

7. Be The Sky​​

8. Driven By Conflict​​

9. The Frontline​​

10. Planet Scale​​

11. Cold​