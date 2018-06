»

(Lien direct) GRAVE DIGGER (Heavy/Power) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album The Living Dead qui sortira le 14 septembre via Napalm Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Fear Of The Living Dead

2. Blade Of The Immortal

3. When Death Passes By

4. Shadow Of The Warrior

5. The Power Of Metal

6. Hymn Of The Damned

7. What War Left Behind

8. Fist In Your Face

9. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (Bonus)