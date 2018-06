»

(Lien direct) ÁRSTÍÐIR LÍFSINS (Black Metal Atmosphérique/Pagan) sortira ce vendredi son nouvel album Nivalis via Season Of Mist. Le tracklisting et un premier extrait se découvrent ci-dessous :





1. While This Way

2. Lover

3. Please Help Me

4. Entangled

5. Like Snow

6. Þar sem enginn fer (sjálfviljugur)

7. Circus

8. Órói

9. Mute

10. Conviction

11. In the Wake of You

12. Wasting Time

13. Passion