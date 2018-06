»

(Lien direct) ABHORRENCE (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel EP intitulé Megalohydrothalassophobic qui sortira le 14 septembre via Svart Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Intro The Mesh

2. Anthem For The Anthropocene

3. The Four Billion Year Dream

4. Hyperobject Beneath The Waves

5. The End Has Already Happened