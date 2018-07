»

(Lien direct) WEAK ASIDE (Death Old-School) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Forward Into Darkness qui sortira le 28 septembre via FDA Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Submerge

2. Until You Died

3. Royal Blood Dethroned

4. We're All Condemned

5. Contact

6. Violence

7. In The Deep There Is No God

8. Face Down

9. Poison Gas

10. The End