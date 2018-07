»

(Lien direct) KEN MODE (Noise Rock / Post Hardcore) a récemment publier la vidéo de "Feathers & Lips". Ce morceau est tiré de l'album Loved qui sortira le 31 aout sur Season Of Mist Records. Voici le tracklisting :



01. Doesn't Feel Pain Like He Should (YouTube)

02. The Illusion Of Dignity

03. Feathers & Lips

04. Learning To Be Too Cold

05. Not Soulmates

06. Very Small Men

07. This Is A Love Test

08. Fractures In Adults

09. No Gentle Art