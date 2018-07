»

(Lien direct) GOROD (Death Metal Technique et Groovy) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Aethra qui sortira le 19 octobre via Overpowered Records. Un premier extrait sera mis en ligne prochainement ...



1. Wolfsmond

2. Bekhten’s Curse

3. Aethra

4. The Sentry

5. Hina

6. And the Moon Turned Black

7. Chandra And The Maiden

8. Goddess Of Dirt

9. Inexorable

10. A Light Unseen