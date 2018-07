»

(Lien direct) ABORTED (Brutal Death) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album TerrorVision qui sortira le 21 septembre via Century Media. L'ensemble se découvre ici :



1. Lasciate Ogne Speranza

2. TerrorVision

3. Farewell To The Flesh

4. Vespertine Decay

5. Squalor Opera

6. Visceral Despondency

7. Deep Red

8. Exquisite Covinous Drama

9. Altro Inferno

10. A Whore D'oeuvre Macabre

11. The Final Absolution