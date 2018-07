»

(Lien direct) SERENIUS (Death Metal) a amorcé début 2018 le projet Metanoïa, un EP de six titres distribué gratuitement à raison de deux titres par trimestre. Après "Enough" et "The Demonic Trial", les Franciliens dévoilent le deuxième chapitre de Metanoïa. C'est disponible sur Bandcamp et YouTube.