(Lien direct) SALTAS (Death/Doom), groupe composé par des membres de Irkallian Oracle, Runemagick et The Funeral Orchestra, viennent de signer sur Atavism Records pour la sortie future d'une compilation intitulée Death•Spirit•Continuum. Celle-ci contiendra les titres de deux démos parues au préalable sur Nuclear War Now! Productions.



