»

(Lien direct) TEMNEIN (Death Mélodique Progressif) vient de signer un contrat de management/booking avec The Flaming Arts Agency (Behemoth, Marduk, Venom Inc, Possessed, Hate, The Crown, Devilment, Svart Crown...). Le groupe sera en tournée française la semaine prochaine en ouverture de Hate, Shade Empire et Nordjevel (Paris, Nantes et Nice). Le combo accueille pour tous les prochains concerts à venir son nouveau guitariste Morgan (Light Comes From the Abyss, Heksen, Telperion) suite au départ de James il y a quelques semaines.