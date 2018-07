»

(Lien direct) NIRNAETH (Black Metal) a dévoilé un premier extrait et le tracklisting de son nouvel opus From Shadow To Flesh qui sortira le 7 septembre via Malpermesita Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Dying of the Day

2. Been There Before

3. The Crater

4. Cursed

5. In Nomine Ego

6. Nihil In Me

7. Once a Shadow

8. Possession

9. Forgotten And Chained



From Shadow to Flesh by NIRNAETH