(Lien direct) compte Instagram que Paul Masvidal, leader de CYNIC (Metal progressif) laisse passer un léger message concernant un nouvel album.

En effet, après avoir parlé d'un objet de sa confection, et suite à l'annonce d'un nouvel album acoustique solo qui paraîtra cet automne, il dit que Cynic progresse bien sans donner plus de détails, et encore moins de date. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations.



In other news, I’m currently sleepless, and blissfully immersed in recording an acoustic record! It’s a barebones, raw, intimate, collection of songs, direct from the heart, and will be released sometime this fall, along with a few other surprises. Cynic is in progress as well.