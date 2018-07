»

(Lien direct) DEICIDE (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Overtures Of Blasphemy qui sortira le 14 septembre via Century Media. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. One With Satan

2. Crawled From The Shadows

3. Seal The Tomb Below

4. Compliments Of Christ

5. All That Is Evil

6. Excommunicated

7. Anointed In Blood

8. Crucified Soul Of Salvation

9. Defying The Sacred

10. Consumed By Hatred

11. Flesh, Power, Dominion

12. Destined To Blasphemy