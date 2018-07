»

(Lien direct) PREZIR (Black/Thrash/Death) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album As Rats Devour Lions qui sortira le 17 septembre via Godz of War. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. As Rats Devour Lions

2. Ideologue Alchemy

3. Janičari

4. Dar al-Harb

5. Serpents In The House Of Ra

6. Hamatsa Death Ritual

7. Plagiarized Infamy

8. Oedipus Context



As Rats Devour Lions by Prezir