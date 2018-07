»

(Lien direct) Down The Path Of The Dead, nouvel extrait du prochain album des Australiens de CEMETERY URN (Death Metal) intitulé Barbaric Retribution. Sortie prévue le 17 août sur Hells Headbangers Records.



01. Victim Defiled

02. Ghost Of Suicide

03. Deathmask Preserver

04. Down The Path Of The Dead

05. Manifesto Putrefactio

06. Barbaric Retribution (Bandcamp)

07. Semblance Of Malignant Mastery

08. Putrefied Living Flesh

09. Tendrils Of Defilement



Barbaric Retribution by CEMETERY URN