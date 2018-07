»

(Lien direct) ORDINUL NEGRU (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un nouvel extrait de son album Faustian Nights qui sortira le 30 juillet via Loud Rage Music. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Approaching The Door Of Damnation

2. Killing Tristan

3. The Apocalypse Through A Hierophant's Eye

4. Oculta Kormos

5. Elder Magik

6. Faceless Metamorphosis

7. Sol Omnia Regit

8. Faustian Nights