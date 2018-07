»

(Lien direct) HELRUNAR (Black Metal) sortira son nouvel album intitulé Vanitas Vanatatum le 28 septembre prochain via Lupus Lounge Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "In Eis Und Nacht" :



01. Es Ist Ein Sterbend Liecht

02. Saturnus

03. Lotophagoi

04. Blutmond

05. Da Brachen Aus Böse Blattern, Am Menschen Und Am Vieh

06. Vanitas Vanitatvm

07. In Eis Und Nebel

08. Nachzehrer

09. Als Die Welt Zur Nacht Sich Sandt

10. Necropolis

11. Der Tag An Dem Das Meer Seine Toten Freigibt