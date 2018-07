»

(Lien direct) ARCHGOAT (Black / Death Metal) intitulé The Luciferian Crown à paraître le 14 septembre sur Debemur Morti Productions. Voici le tracklisting :



01. Intrantation

02. Jesus Christ Father Of Lies

03. Jezebels Black Mass Orgy

04. Messiah Of Pigs (Bandcamp)

05. Darkness has Returned

06. Sorcery And Doom

07. Star Of Darkness And Abyss

08. The Obsidian Flame (From My Depths)

O9. The Luciferian Crown (Venom Of God)

10. I Am Lucifer’s Temple