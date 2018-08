»

(Lien direct) DARKNESS (Thrash Old-School) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album First Class Violence qui sortira le 12 octobre via Massacre Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Prelude In E

2. Low Velocity Blood Spatter

3. Neoprimitive

4. Hate Is My Engine

5. See You On The Bodyfarm

6. Zeutan

7. The Autocrazy (Autocracy) Club

8. Born Dead

9. First Class Violence

10. I Betray