(Lien direct) SUICIDAL TENDENCIES (Crossover skate/thrash) sortira son nouvel album Still Cyco Punk After All These Years le 7 septembre via Suicidal Records. Il contiendra notamment des morceaux tirés de l’album solo de Mike Muir Lost My Brain! (Once Again) sorti en 1996, et réenregistrés pour l'occasion. Le tracklisting et le titre "F.U.B.A.R." se découvrent ci-dessous :



1. I Love Destruction

2. F.U.B.A.R.

3. All Kinda Crazy

4. Sippin' From the Insanitea

5. It's Always Something

6. Lost My Brain...Once Again

7. Nothin' To Lose

8. Gonna Be Alright

9. Ain't Gonna Get Me

10. All I Ever Get

11. Save A Peace For Me