(Lien direct) AVENGER (Heavy/Thrash) va rééditer son album The Slaughter Never Stops sorti en 2014. Disponible à compter du 21 septembre via Dissonnance Productions, cette réédition sera disponible pour la première fois en LP et sera agrémentée d'un nouvel artwork signé Roberto Toderico. Découvrez ci-dessous le titre "In Arcadia Go".