(Lien direct) CAULDRON (Heavy Metal) aura pour titre New Gods et sortira le 7 septembre sur Dissonance Productions. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Never Be Found" :



01. Prisoner Of The Past

02. Letting Go

03. No Longer

04. Save The Truth - Syracuse

05. Never Be Found

06. Drown

07. Together As None

08. Isolation

09. Last Request