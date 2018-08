»

(Lien direct) Idol, le nouvel album des Américains d'HORRENDOUS (Death Metal) sortira le 28 septembre sur Season Of Mist Records. Après l'excellent "Soothsayer", découvrez aujourd'hui "The Idolater", deuxième extrait de ce nouveau disque dont voici le tracklisting :



01. ...Prescience

02. Soothsayer (YouTube)

03. The Idolater

04. Golgothan Tongues

05. Divine Anhedonia

06. Devotion (Blood For Ink)

07. Threnody...

08. Obolus