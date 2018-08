»

(Lien direct) WITNESS (Grunge français des années 90) intitulé 24H Live pour le 24 septembre prochain et dévoile sa pochette. Il a été enregistré le 14 avril 2001 au 24H du Mans Moto. Tracklist :



1. Don't Set Me Free, I'm So Afraid !

2. Loser / Prise-Unique

3. Heads Or Tails

4. Don't Be So Efficient

5. Homeless

6. I'm Gonna Shoot Myself

7. Bulding Eyes

8. Grimace

9. No Holds Barred

10. I Was Born To Destroy

11. I'm Real / Warsong

12. Love Is Gone