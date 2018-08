»

(Lien direct) NOTHGARD (Epic Melodic Death Metal) sortira son nouvel album Malady X le 26 octobre sur Metal Blade. Tracklist:



1. Voyage To Decay (Intro)

2. Malady X

3. Shades Of War

4. Guardians Of Sanity

5. Epitaph

6. Deamonium I

7. Serpent Hollow

8. Devil Will Know

9. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (ltd. Digi-CD bonus)

13. Ninja (ltd. Digi-CD bonus)



Les Allemands seront également en tournée à la rentrée avec Omnium Gatherum:



Nov. 7 - Munich, Germany - Backstage

Nov. 8 - Hamburg, Germany - Kaiserkeller

Nov. 9 - Berlin, Germany - Bi Nuu

Nov. 10 - Stuttgart, Germany - ClubCANN

Nov. 11 - Prague, Czech Republic - Nova Chmelnice

Nov. 12 - Budapest, Hungary - Durer Kert 041

Nov. 13 - Vienna, Austria - Szene

Nov. 15 - Essen, Germany - Turock

Nov. 16 - London, United Kingdom - The Dome

Nov. 17 - Rotterdam, Netherlands - Baroeg

Nov. 18 - Vosselaar, Belgium - Biebop

Nov. 19 - Paris, France - Le Petit Bain

Nov. 21 - Madrid, Spain - Copernico

Nov. 22 - Barcelona, Spain - Boveda

Nov. 23 - Lyon, France - MJC O Totem

Nov. 24 - Lucerne, Switzerland - Schuur

Nov. 25 - Trier, Germany - Mergener Hof