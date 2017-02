Live reports » Benighted Live report Le 17 Février 2017 à Saint-Etienne, France (Le Fil) Les raisons pour un Lyonnais d’aller à Saint Etienne sont peu nombreuses : un derby (m’en fous du foot), un rdv professionnel (je suis éleveur de licornes, pas possible pour moi), un besoin pressant de visiter le Musée de la Mine de Charbon (j’arrive à me contrôler, merci), ou un concert qu’on ne trouve pas à Lyon. Alors, quand Benighted joue à domicile sans date dans le 69 pour le moment, qui plus est pour le vernissage de « Necrobreed », on prend une grande respiration, on met le contact, et on part dans le Mordor. Le Mordor, qui pour autant est bien équipé en salles de concerts, notamment avec ce Fil que j’avais déjà visité plusieurs années en arrière pour y voir…Benighted et Kronos, comme quoi il n’y a qu’eux qui me font me déplacer. Une salle très sympa, l’équivalent du Ninkasi KAO Lyonnais, avec un bar le long de la salle très bien achalandée en bières (1-0 pour le Fil VS le Ninkasi, du coup), et une équipe très sympa. La soirée démarrait fort bien.

En guise de mise en bouche, BURN YOUR KARMA que je découvrais ce soir avec un mix de diverses influences tirant quand même beaucoup vers le power metal à la Machine Head / Pantera première époque, et des influs légèrement plus stoner. Je n’ai malheureusement pas été très convaincu par les compos, bien que le chanteur soit un excellent frontman et l’ensemble bien carré. Mais mis à part un titre en fin de set qui a généré un début de headbang spontanée chez moi, rien à déclarer de plus, désolé messieurs.



Une Guiness coupée à l’eau plus tard et voilà HOLY CROSS qui monte sur scène. Changement de style, là on est au pays du heavy metal à tendance cuir, avec un chanteur aux gimmicks, à la veste, à la coupe et à la puissance vocale d’un Rob Halford. Le heavy c’est pas ma came, et pourtant j’ai pris étonamment un pied d’enfer sur ces 50 mn de set d’HOLY CROSS. Peut-être la Guiness coupée à l’eau, peut-être la « poser attitude » des zicos, peut être les solis à rallonge plutôt kiffant, ou juste que c’était un bon set bien entrainant, un peu rock, un peu thrash sur les bords (époque 80’). Même plus qu’un peu thrash eighties d’ailleurs, alors qu’en fin de set les larsens restent sur scène… « TATATA » à la batterie …ouh putain attends Roger ils ne vont quand même pas nous jouer « Raining Blood » ?!! Et ben si, mais juste l’intro, avant que ça ne parte en tempo rapide, bien dégouté pour le coup, tu me fais un striptease et tu t’en vas quand ça devient intéressant ?!!! Mais bon, merci à eux quand même, et un peu de pub pour leur album « Place Your Bets », dont le titre éponyme fût joué en fin de set avec une intro très Megadeth sur « Sweating Bullets », beau clin d’œil !







Merci aux premières parties et à la Guiness coupée à l’eau, mais rappelons-nous que j’étais venu quand même uniquement pour BENIGHTED. Et aussi que j’aime spolier mes amis sur Game of Thrones, je vais là aussi vous dire d’emblée que c’est probablement la plus brutale et jouissive date que j’ai vu d’eux, un peu devant celle du SYLAK où était enregistré « Brutalive the Sick ». Les raisons sont multiples : déjà, le son est écrasant de pureté et de puissance, le Fil a une bonne acoustique et l’ingé son est béni des Dieux du Metal ce soir. Ensuite, vous savez comme moi que « Necrobreed » est quand même le plus brutal des albums de Benight’, ce qui n’est pas peu dire quand on connait le reste de la disco. Enfin, on connait tous la qualité d’un set de BENIGHTED, et malgré un changement très récent de line up avec le départ d’Olivier, son remplaçant Fabien (qui avait déjà joué avec eux quelques dates en remplacement, notamment à la MJC O Totem sur un précédent live report de ma part avec THE BLACK DAHLIA MURDER) et la warmachine Romain Goulon ont donné l’impression d’avoir toujours été dans le line up, avec une aisance évidente pour jouer les anciennes et nouvelles compos. 4-5 titres de « Necrobreed » furent joués, et pas de surprise ils s’intègrent totalement au reste du set, que ce soit « Reptilian », « Psychosilencer », « Reeks of Darkened Zoopsia » ou la minute 24 de pure brutalité de « Necrobreed » comme annoncée par Julien. Seul ombre au tableau, je suis moins fan de « Forgive Me Father », aussi bien sur l’album qu’en live, ça tombe bien j’attendais un moment de moindre intérêt (ce fût le seul) pour aller pisser ma Guiness coupée à l’eau. Mais le reste du set mamamia, avec un Fil complètement bondé et en feu ce soir (slams, pogos, wall of death sur « Asylum Cave », voir la vidéo dans ce live report), un groupe en furie, une exécution hallucinante de maitrise et de brutalité, que dire à part WOW. « Let the Blood Spill Between my Broken Teeth », gros classique repris par le public sur l’entame, « Slut », « Collapse », « Hostile » où Olivier l’ex gratteux monta sur scène pour un gros slam à l’invitation de Julien, et même une petite oldies avec « Stay Brutal », belle surprise pour ma part car « ICP » reste un excellent album et déterrer cette perle fût aussi un moment de pur bonheur. La grosse baffe se poursuit jusqu’à « Asylum Cave » et son wall of death dantesque, puis le petit rappel qui va bien avec « Experience your Flesh » (« on n’allait pas vous laisser sans la jouer celle là quand même ! » lançant Julien avant d’envoyer la purée), et la sublimissime mais je trouve méconnue « Jekyll » pour clore la soirée, son riff à la Napalm Death d’intro et ses paroles tellement adéquates à notre soirée « IN BRUTALITY WE TRUST ». Vous avez compris, encore une victoire des Stéphanois sur les préjugés Lyonnais, et ce line up, ce nouvel album et BENIGHTED tout court vont encore nous laminer les oreilles avec une classe magistrale tout le long de cette année. MIAM.









