Le 13 Décembre 2016 à Paris, France (Le Trianon) C'est en train de devenir une habitude, chaque hiver, CLUTCH vient donner aux parisiens leur dose de Heavy Rock musclé. L'an dernier devant un Trabendo sold out et en décembre dernier devant un Trianon non moins garni. Alors que d'autres gangs peinent à renouveler leur public, le quatuor de Germantown est parvenu à attirer de nouveaux émules au fil de sa longue carrière (25 ans et 11 albums studio). Ce soir, c'est donc un public très diversifié qui s'est rassemblé pour la date parisienne. Il y a du metalleux, certes, mais pas plus d'un quart d'une assistance autrement composée de fans de tous âges dont le point commun semble être une énergie inépuisable, une pêche d'enfer et une connaissance encyclopédique du répertoire du groupe. Chaque chanson, même les plus anciennes est accueillie avec des vivats et l'assistance ne manque pas de reprendre en choeur les paroles de tous les couplets.



La première partie un peu poussive est assurée par VALIANT THORR. C’est du Rock sudiste un peu bas du front dont le seul intérêt semble résider dans un frontman complètement barré. Arrivé après le début et mal placé, je n'ai pas réussi à entrer dans le show, desservi par une sonorisation pourrie. Profitant de l'entracte pour me rapprocher de la scène, je me positionne au milieu du pit à la limite de la zone de turbulence des pogoteurs. La salle se remplit vite et bien et le concert de CLUTCH démarre pile à l'heure, sans faire de chichis. Loin de se contenter des chanson de leur dernier opus, Psychic Warfare sorti il y a un an et dont le backdrop géant couvre le fonds de scène, les américains interprètent des chansons tirés de neuf de leurs albums. Un éclectisme méritoire qui permet, en autres, de constater que, contrairement à ce qu’en disent leurs détracteurs, les disques de CLUTCH ne se ressemblent pas tous, chacun ayant développé une ambiance particulière. Une tracklist bien troussée qui s’étire sur 17 morceaux et presque deux heures d’un show où le groupe donne tout. Pas un temps mort et pas vraiment de moment posé, exception faite d’un “Regulator” sur lequel Neil Fallon épaule sa guitare ainsi que “10001110101” et “Escape From The Prison Planet” accompagnés par Chris Brooks (LIONIZE) aux claviers. Mais ces moments de grâce mis à part, le programme de la soirée est consacrée aux morceaux rentre dedans à l’instar de ce “Burning Beard” qui ouvre les hostilités.



Le concert repose sur l’osmose si particulière entre Neil Fallon et ses trois musiciens. Le frontman totalement déchaîne porte le set à lui seul, Tim Sult (guitare), Dan Maines (basse) et Jean-Paul Gaster (batterie) se contentant de balancer un Rock de killer, totalement investis dans la production d’un groove de malade mental sur lequel leur bouillonnant chanteur peut se défouler. Ce dernier n’est pas du genre à ponctuer ses prestations de longs discours moralisateurs ou larmoyants, la communion avec le public passe par une gestuelle, une reconnaissance, une appréciation et, n’ayons pas peur du mot, une sorte d’osmose jouissive.

Au rayon des mauvaises surprises, c’est surtout du côté de l’orga et du public qu’il y aura à redire, l’une ayant placardé partout une “interdiction de faire du crowd surfing sous peine d’expulsion”, une partie de l’autre s’étant empressée de violer ladite interdiction dès que possible, entraînant, outre les traditionnels déplacements de foule quand un slammeur que personne n'a envie de porter arrive dans le secteur, de pénibles bousculades lors de chassés-croisé fatigants entre slammeurs un peu niais (pléonasme) et vigiles énervés.



Quelques jours plus tôt, à la machine à café, j’entendais une collègue dire qu’elle n’était plus très motivée pour payer 200 euros pour un concert et qu’elle préférait acheter le DVD et le regarder sur son home cinéma. Le concert de Clutch au Trianon coûtait 26 euros et je doute qu’un dvd soit capable d’en restituer l’intensité.



Setlist Clutch

1. Burning Beard

2. Cyborg Bette

3. Firebirds!

4. Crucial Velocity

5. A Quick Death in Texas

6. Your Love Is Incarceration

7. The Regulator

8. X-Ray Visions

9. Pure Rock Fury

10. Texan Book Of The Dead

11. Struck Down

12. 100001110101 (w.Chris Brook / LIONIZE)

13. Escape From The Prison Planet (w.Chris Brook / LIONIZE)

14. The Mob Goes Wild

15. Passive Restraints

Rappel

16. D.C Sound Attack !

17. Electric Worry / One Eye Dollar

