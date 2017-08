Live reports » METALDAYS 2017 - Bilan Live report Du 23 Juillet 2017 au 29 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie



Les +:



Le cadre en forêt

La Soca, pour barbotter ou se raffraichir

La variété des boissons proposés (cocktails, pas fréquent en festival)

Une orga plutot correcte et qui a su assurer, malgré des phénomènes climatiques plutot violents

Un son excellent sur toutes les scènes

Le système de paycard

La revue "Daily Metal" disponible gratuitement sur le site du festival et mis à jour quasiment chaque jour

Les animations toute la journée sur la plage (Yoga, Striptease le soir, ...)

Une ambiance friendly et conviviale, même dans les pits les plus animés, et un festival à taille humaine (12000 personnes environ)



Les -::



Le coût de la nourriture (minimum 6€ - 8€ et pouvant monter à 12€ pour quelque chose de costaud), qui nécessite de trouver les bonnes adresses pour un bon rapport quantité / prix (à ce titre, le kebab carnivore ((pas le vegan!!)) de la plage est imbattable)

Une météo parfois difficile (3 tempêtes en 2 jours...)

La gestion des déchets (pas de poubelles sur le campement, beaucoup ont préféré laissés leurs détritus sans récupérer les 10€ de caution)

Pas de parking à proprement parler, on se gare à côté des tentes ce qui est pratique mais compliqué quand il s'agit de repartir

Énormément de coûts cachés une fois arrivée (Early Arrival Fee, Parking, Caution Power Bank, Caution Déchets...) qui en font un festival plus cher qu'on ne l'imagine au départ

La Power Bank (pour recharger les téls), victime de son succès et clairement sous dimensionnée par rapport aux besoins réels



Pour finir, quelques photos d'ambiance pour vous éveiller aux joies du Metal en Slovènie...

















