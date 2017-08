Live reports » METALDAYS 2017 - Dimanche 23 Juillet Live report Fractal Universe

Le 23 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie



Arrivé pour voir les derniers morceaux de WHORION, un groupe de Black corpsepainté plutôt sympa, c’est le set de MYRIAD LIGHTS que j’aurais par contre l’occasion de voir en entier pour entamer ces METALDAYS. Et pas de bol, c’est du heavy italien pas sec, avec une exécution approximative et des morceaux sans saveur. Heureusement, nous étions surtout venu pour soutenir notre beau Pays, avec la présence des Nancéens de FRACTAL UNIVERSE, un Death technique aux relents prog dont on m’avait vanté les mérites. La jeunesse des musiciens (le batteur notamment) contraste avec le haut niveau d’exigence technique requis, ça joue dur et bien et vite. Pas très brutal au final, le Death des Français est surtout très prog, alambiqué, et nécessite je pense d’être assimilé sur album avant d’être totalement savoureux en live, pour ma part du moins. Néanmoins, et malgré les problèmes de guitare qui gâcheront la première moitié du set pour le chanteur guitariste, la prestation est à la hauteur et le public a véritablement apprécié un set d’une grosse quarantaine de minutes. A creuser maintenant sur album, jolie découverte.









C’est déjà fini pour cette première journée de mise en bouche, nous sommes parti découvrir les joies du bar de plage et ses « Mellon Ball » (un cocktail vodka / jus de melon et d’orange totalement addictif) et discuter au bord de la Soca jusque tard dans la nuit.





Le samedi ayant été occupé par l'installation des tentes, le repérage des lieux et l'ouverture des premières bières, c'est sous un soleil radieux que la fin d'après midi m'emmène voir les quelques groupes de la NEW FORCES STAGE, qui lançaient la dance avant le démarrage officiel du lendemain.

