METALDAYS 2017 - Lundi 24 Juillet Live report Absu + Batushka + Beheaded + Iced Earth + Marilyn Manson

Le 24 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie



Le premier groupe qui m’intéressait était BEHEADED vers 18h. Simplement, le ciel en avait décidé autrement, car une énorme tempête de vent / pluie a débarqué un peu avant et a balayé / ravagé l’ensemble du site, nous laissant trempés et rendant impossible le maintien des concerts à ces heures là. La tempête passée, je suis allé voir la NEW FORCES STAGE, qui avait été détruite et était en reconstruction pour assurer malgré tout les concerts. Si vous croyez que j’exagère, allez voir les vidéos sur les réseaux sociaux, ça se passe de commentaire. C’est donc sans BEHEADED mais avec SUICIDAL ANGELS que cette journée démarre, du bon thrash suffisamment sympa pour réchauffer un public transi de froid (quand il fait frais à Tolmin, ça déconne pas). Ne tenant plus dans mes vêtements mouillés, je fais un aller / retour scène / tente pour me changer qui me fait louper une bonne partie du set de LOUDNESS, qui selon les échos était de grande qualité (completez dans les commentaires cette partie du report, c’est fait pour !).







Je peux vous parler un peu mieux de ABSU, que pour le coup j’ai pu voir plus longtemps. Ne connaissant que de réputation, j’attendais beaucoup de ce combo mythique, et je n’ai pas été déçu par le personnage qu’est Proscriptor, à la fois batteur, chanteur et frontman du combo. La première partie du concert, rythmée au son de morceaux death / black / thrash avec un chant hurlé par Proscriptor était un peu rude d’accès quand on ne connait pas comme moi les compos. Mais la 2e partie, voyant Proscriptor prendre le micro et laisser sa place à un autre batteur, fût beaucoup plus animée, le personnage ayant une gestuelle très particulière. Maniant le chant black avec une grande maitrise, tout en assurant une parfaite chorégraphie presque pop tant elle était exagérée, j’éméttais des doutes sur le fait qu’il chante vraiment, tant il donnait d’énergie, mais on m’assure et je veux bien le croire, que c’est bien lui qui a assuré le chant, aussi bien à la batterie que le reste du temps. Classe. A découvrir de façon plus intimiste et en ayant les albums en tête dans le futur.







Petit tour sur la scène principale pour capter quelques dizaines de minutes de ICED EARTH, dont le set était bien burné et visiblement apprécié par un public venu en nombre (c’est simple, j’ai vu plus de TS d’eux que du père MANSON sur le site ce jour là), et retour sur la seconde scène, alors que le soleil se couche et qu’il commence à faire bien froid, pour voir, découvrir, vivre, le set de BATUSHKA, dont j’allais sur recommandation de mon ami Mitch.



Vous tenez là ma première claque de ces METALDAYS. Peut être est-ce à cause d’un abus de Mellon Ball, du froid, de la fatigue ou juste parce que c’était hyper cool, mais j’ai vécu une expérience phénoménale durant cette heure de set de BATUSHKA. Imaginez 7 musiciens en robe de moine, un backdrop malsain avec des visages moitiés effacés, un décor de temple qui est tout sauf engageant, le tout porté par ces moines maléfiques jouant de nuit l’intégralité de l’album « Litourgiya » en brulant de l’encens entre les morceaux. Ceux qui savent la qualité de cet album imaginent l’ambiance que portait cette scène en pleine nuit, avec un froid persistant, et des lights fabuleux (mattez les photos), cette odeur d’encens embaumant l’espace alors que le groupe alignait sans une seule interaction envers le public, comme absent, les blasts, les chants, les riffs de l’album. J’ai vécu une expérience magique, et je vous souhaite de voir BATUSHKA dans un cadre aussi intimiste, de préférence en extérieur. Gros coup de cœur.







Après cela, redescendre aussi violemment sur du MARYLIN MANSON que je n’ai jamais aimé a fait mal, d’autant plus que le set était affreusement poussif. Ça chantait hyper mal, aucune ambiance, il se faisait autant chier que le public, et il a visiblement quitté la scène avant la fin, sur 1h30 de show prévu il n’en a fait que 45-50mn parait-il. J’étais déjà parti boire des bières au camp, et j’ai loupé sans trop de regrets VENOM INC., mes excuses aux fans.



Août 2017

