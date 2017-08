Live reports » METALDAYS 2017 - Vendredi 28 Juillet Live report Death Angel + Equilibrium + Heaven Shall Burn + Pain + Sinister + Fit For An Autopsy

Le 28 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie FIT FOR AN AUTOPSY vers 14h. Malheureusement, bien mal m’en as pris, car malgré une chronique élogieuse de notre idole à tous M. Mitch, je me suis fait chier à en mourir, ce groupe cumulant tout ce que je n’aime pas dans ce style : peu voire pas de blasts beats, des syncopes à n’en plus finir, et une attitude « we’re from the USA, motherfuckers » qui me passe complétement au dessus. Désolé mais sans moi, d’ailleurs l’ambiance n’était pas follichonne côté public.







Quitte à être sur la seconde scène, autant poursuivre avec SPASM, les copains de GUTALLAX avec qui ils ont fait un split CD. Je m’attendais à une prestation caca prout, c’était plus du Porn Grind ce coup ci, avec des zicos jouant à poil et un chanteur bien enveloppé en borat (miam). Tout comme pour GUTALLAX, ça m’a très vite saoulé par le cache misère que sont les « compos », mais par contre le chanteur, malgré sa dégaine WTF, a un beau panel de chants, et est passé de façon bluffante du pig squeal au growl en passant par le chant débouchage de chiotte. Mais bon, jamais je n’irai mettre un centime pour un groupe de ce genre, tellement pas ma came.







Les choses sérieuses commencent enfin avec EQUILIBRIUM, qui attaque son set sur la mainstage sous un soleil de plomb, pas évident pour les musiciens qui l’ont en plein visage. La foule est dense, énormément d’Allemands sont venus soutenir leur groupe du coin, et le chanteur ne s’adressera pratiquement qu’en Allemand durant tout le set. Pour ce qui est du concert, une bonne prestation mais je ne connaissais que « Sagas » et vaguement le premier, les quelques titres joués de cette période passaient bien. Par contre, tout ce que le groupe a fait depuis m’a paru un peu fade, un peu « NuclearBlastisé », autrement dit formaté pour plaire, et donc moins attrayant. Mais bon, ça joue, et ça tient amplement la route pour mériter de jouer devant autant de monde sur une telle scène.







Je reste sur la MainStage car il est temps de retrouver mon idole de toujours : Peter Tägtgren avec son combo d’Electro Metal PAIN. J’y allais sans grande conviction, étant plus assoifée de brutalité (SINISTER,, vite !) que de gros beats, mais quelle erreur ! Dès les premiers morceaux, l’énergie dégagée par les Suédois est phénoménale, avec un son proprement mamouthesque et une batterie extrêmement mise en avant. D’emblée, la sauce prend et la Mainstage voit son public démarrer pogo, headbangs et autres joyeusetés aux sons de « Suicide Machine », « A Wanabee », « Natural Born Idiot » et autres « Dirty Woman ». Peter est en forme, le reste du groupe aussi, et il pose des petites blagounettes entre les morceaux, ce qui ne rend le show qu’encore plus sympathique. J’ai passé un excellent moment, mais comme le set se chevauchait avec celui de SINISTER j’ai du faire l’impasse sur la fin du set pour me diriger vers la seconde scène…







…où je trouvais les Hollandais de SINISTER eux aussi en grande forme alors que leur Death Metal bien burné entamait l’énergie des festivaliers en ce début de soirée et après 5-6 jours déjà bien exigeants. Le frontman est en forme, le groupe envoie du pâté comme il faut, et ne connaissant qu’ « Afterburner », je suis ravi d’entendre « The Grey Race » jouée à vitesse grand V. Le pit s’anime, sans que le groupe n’ait pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Seul bémol, un son bien trop brouillon, j’étais devant la scène et la double pédale ainsi que la basse couvraient les guitares, chose d’autant plus étonnante que la quasi-totalité des groupes vus sur cette scène avaient un son irréprochable. Mais cela n’enlève rien à la qualité du set de SINISTER, qui convainc que les vétérans du Death ont encore de l’énergie à revendre.







Retour par curiosité sur la MainStage pour le dernier concert du festival ici : HEAVEN SHALL BURN. Tout comme sur album, la magie a opéré un morceau puis plouf. Je trouve les compos soporifiques au possible, et même si l’énergie est là, les riffs pas dégueu, et le groupe donnant une prestation convaincante, je n’arriverai jamais à m’enfiler un album ou un set entier sans m’assoupir. Tout est trop similaire chez eux, rigueur Allemande et manque de folie peut être, toujours est-il que je les laisse rapidement à leur public pour le tout dernier concert des Metaldays 2017…



… DEATH ANGEL. J’avais vu les Américains au Sylak Open Air l’année dernière avec un bon feeling, mais cette nuit, le groupe a donné un show exceptionnel. Supposé jouer 1h30, le groupe rajoutera 2 voire 3 titres à sa setlist et presque 15mn de rab, le public étant si chaud bouillant que la fosse ne sera que slam sur circle pit sur wall of death. J’étais un peu à l’extérieur de la fête, prenant le temps d’enfin manger quelque chose, mais on m’a raconté que le pit était de la grosse, grosse folie. Et à voir l’enthousiasme des musiciens sur scène, j’ai bien envie d’y croire. Bref, excellente prestation finale des Metaldays 2017 et une date des Ricains est déjà prévue sur Lyon en novembre prochain, j’y serai pour le second tour.



Dernier jour des concerts, et finalement la journée la plus chargée et la plus sympa, après un Jeudi faiblard, et une météo enfin clémente. J’avais une soif de concert à assouvir, et c’est donc une fois n’est pas coutume vers du Deathcore que je me suis tourné, en allant voirvers 14h. Malheureusement, bien mal m’en as pris, car malgré une chronique élogieuse de notre idole à tous M. Mitch, je me suis fait chier à en mourir, ce groupe cumulant tout ce que je n’aime pas dans ce style : peu voire pas de blasts beats, des syncopes à n’en plus finir, et une attitude « we’re from the USA, motherfuckers » qui me passe complétement au dessus. Désolé mais sans moi, d’ailleurs l’ambiance n’était pas follichonne côté public.Quitte à être sur la seconde scène, autant poursuivre avec, les copains deavec qui ils ont fait un split CD. Je m’attendais à une prestation caca prout, c’était plus du Porn Grind ce coup ci, avec des zicos jouant à poil et un chanteur bien enveloppé en borat (miam). Tout comme pour, ça m’a très vite saoulé par le cache misère que sont les « compos », mais par contre le chanteur, malgré sa dégaine WTF, a un beau panel de chants, et est passé de façon bluffante du pig squeal au growl en passant par le chant débouchage de chiotte. Mais bon, jamais je n’irai mettre un centime pour un groupe de ce genre, tellement pas ma came.Les choses sérieuses commencent enfin avec, qui attaque son set sur la mainstage sous un soleil de plomb, pas évident pour les musiciens qui l’ont en plein visage. La foule est dense, énormément d’Allemands sont venus soutenir leur groupe du coin, et le chanteur ne s’adressera pratiquement qu’en Allemand durant tout le set. Pour ce qui est du concert, une bonne prestation mais je ne connaissais que « Sagas » et vaguement le premier, les quelques titres joués de cette période passaient bien. Par contre, tout ce que le groupe a fait depuis m’a paru un peu fade, un peu « NuclearBlastisé », autrement dit formaté pour plaire, et donc moins attrayant. Mais bon, ça joue, et ça tient amplement la route pour mériter de jouer devant autant de monde sur une telle scène.Je reste sur la MainStage car il est temps de retrouver mon idole de toujours : Peter Tägtgren avec son combo d’Electro Metal. J’y allais sans grande conviction, étant plus assoifée de brutalité (, vite !) que de gros beats, mais quelle erreur ! Dès les premiers morceaux, l’énergie dégagée par les Suédois est phénoménale, avec un son proprement mamouthesque et une batterie extrêmement mise en avant. D’emblée, la sauce prend et la Mainstage voit son public démarrer pogo, headbangs et autres joyeusetés aux sons de « Suicide Machine », « A Wanabee », « Natural Born Idiot » et autres « Dirty Woman ». Peter est en forme, le reste du groupe aussi, et il pose des petites blagounettes entre les morceaux, ce qui ne rend le show qu’encore plus sympathique. J’ai passé un excellent moment, mais comme le set se chevauchait avec celui dej’ai du faire l’impasse sur la fin du set pour me diriger vers la seconde scène……où je trouvais les Hollandais deeux aussi en grande forme alors que leur Death Metal bien burné entamait l’énergie des festivaliers en ce début de soirée et après 5-6 jours déjà bien exigeants. Le frontman est en forme, le groupe envoie du pâté comme il faut, et ne connaissant qu’ « Afterburner », je suis ravi d’entendre « The Grey Race » jouée à vitesse grand V. Le pit s’anime, sans que le groupe n’ait pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Seul bémol, un son bien trop brouillon, j’étais devant la scène et la double pédale ainsi que la basse couvraient les guitares, chose d’autant plus étonnante que la quasi-totalité des groupes vus sur cette scène avaient un son irréprochable. Mais cela n’enlève rien à la qualité du set de, qui convainc que les vétérans du Death ont encore de l’énergie à revendre.Retour par curiosité sur la MainStage pour le dernier concert du festival ici :. Tout comme sur album, la magie a opéré un morceau puis plouf. Je trouve les compos soporifiques au possible, et même si l’énergie est là, les riffs pas dégueu, et le groupe donnant une prestation convaincante, je n’arriverai jamais à m’enfiler un album ou un set entier sans m’assoupir. Tout est trop similaire chez eux, rigueur Allemande et manque de folie peut être, toujours est-il que je les laisse rapidement à leur public pour le tout dernier concert des Metaldays 2017…. J’avais vu les Américains au Sylak Open Air l’année dernière avec un bon feeling, mais cette nuit, le groupe a donné un show exceptionnel. Supposé jouer 1h30, le groupe rajoutera 2 voire 3 titres à sa setlist et presque 15mn de rab, le public étant si chaud bouillant que la fosse ne sera que slam sur circle pit sur wall of death. J’étais un peu à l’extérieur de la fête, prenant le temps d’enfin manger quelque chose, mais on m’a raconté que le pit était de la grosse, grosse folie. Et à voir l’enthousiasme des musiciens sur scène, j’ai bien envie d’y croire. Bref, excellente prestation finale des Metaldays 2017 et une date des Ricains est déjà prévue sur Lyon en novembre prochain, j’y serai pour le second tour.

DOSSIERS LIES METALDAYS 2017

Août 2017

AJOUTER UN COMMENTAIRE plus d'infos sur Death Angel

Heavy thrash - Etats-Unis Equilibrium

Black/Death mélodique médiéval - Allemagne Fit For An Autopsy

Brutal Death(core) - Etats-Unis Heaven Shall Burn

Metalcore / Death mélodique - Allemagne Pain

Electro Metal - Suède Sinister

Death Metal - Pays-Bas

voir aussi METALDAYS 2017 - Bilan

Du 23 Juillet 2017 au 29 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie METALDAYS 2017 - Jeudi 27 Juillet

Le 27 Juillet 2017 à Tolmin, Slovénie