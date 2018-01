Live reports » Arch Enemy + Wintersun Live report Le 18 Janvier 2018 à Lyon, France (Transbordeur) Après SEPTICFLESH dimanche, mon côté mainstream et totalement corrompu par les sombres forces du métal conventionnel m’avait fait acheter mon billet pour aller voir une autre grosse, très grosse cylindrée, ARCH ENEMY, accompagné des Finlandais de WINTERSUN aka ‘svouplé on a pu de sous donnez des euros , allez ça va on s’est acheté un studio et deux mois de vacances avec vos dons oui on va faire un album avec les sous aussi c’est promis’. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n’ai JAMAIS vu ARCH ENEMY, et qu’en tant qu’ancien fan, c’était l’occasion rêvée. La suite vous montrera que j’aurais dû les voir plus tôt… C’est en tout cas dans un Transbo très correctement rempli (1500 personnes à la louche) et en tout cas davantage que pour TESTAMENT / ANNIHILATOR quelques mois plus tôt que j’atterris donc, comme à mon habitude assez tard pour louper JINJER et TRIBULATION (bouh).



Place donc d’office à WINTERSUN, dont je ne connais que le 1er et excellentissime album éponyme. D’emblée, les Finlandais imposent un style étonnamment énergique pour un groupe que j’aurais plutôt classé dans le heavy que le melodeath un peu bourrin. La posture des musiciens est pleine d’emphase et de « too much », et j’aurais été à un concert de MAIDEN que je n’aurais sans doute pas été dépaysé tant les postures flamboyantes et limite « posers » des musiciens interpellent. Avec en tête de proue un Jari qui a laissé la guitare de côté pour se concentrer sur le chant, avec un résultat très positif car le gaillard à la chemise « dragon » focalise l’attention du public avec succès. Je pourrais difficilement vous citer tous les titres joués ce soir-là, mais j’ai pris un pied grandiose sur « Winter Madness » (et son magistral solo joué à la perfection, bluffant), et il m’a semblé reconnaitre « Battle Against Time » (confirmation faite sur setlist.fr.fm), pas désagréable non plus. La soirée fût fort agréable donc, avec une osmose public / groupe évidente, et même si j’ai moins accroché à la ballade de fin de set, « Time », le set fût de qualité. Un bon point pour eux.



Reste évidemment la tête d’affiche, ARCH ENEMY, pour laquelle la fosse se densifie fortement à l’attente du groupe. C’est un public chaud bouillant qui acclame l’arrivée du groupe, et son iconique chanteuse Alissa, à la fin du non moins iconique « Ace of Spades » de MOTORHEAD (Lemmy RIP). Place à « The World is Yours », issu du faiblard dernier album, que j’oublie vite pour ne garder en tête qu’un percutant « Ravenous » issue de « Wages of Sin », davantage ma came. Le set prend sa vitesse de croisière assez rapidement, avec un pit animé, une salle comble, et un groupe qui déploie son évidente maitrise scénique ; contrairement à WINTERSUN les musiciens étaient plus naturelles, moins dans le « j’en fais des tonnes », excepté Alissa mais c’est compréhensible. J’ai apprécié cette approche, et n’ai pas senti les musiciens blasés par d’innombrables dates / tournées, répondant de façon sincère à l’enthousiasme de la salle. Furent joués une rétrospective équilibrée de l’ensemble des albums de la carrière du group….NON JE DECONNE ; furent joués uniquement des titres à partir de « Wages of Sin » (2, « Ravenous » donc et « Dead Bury Their Dead »), et à moins que je ne me sois assoupi, aucun morceau de « Black Earth » / « Stigmata » / « Burning Bridges ». Etant un vieux con fan de la première époque, un peu déçu j’étais ; car entre les titres forcément nombreux du dernier album et ceux en dent de scies des « Khaos Legions », ne restait que quelques pépites comme « Dead Bury Their Dead » (MIAM), « We Will Rise » (une chanson un peu facile, mais tellement efficace…) ou ceux de « War Eternal », album récent mais pas mauvais pour le coup, pour animer le vieux fan que je suis. Loomis et Amott font le taf, rien à dire, et cela ressort sur le début du rappel, avec un court solo de Loomis amenant la transition vers le « Snowbound » d’Amott (une instru de « Wages of Sin », reprise plus tard en acoustique sur « Khaos Legions ») – les deux guitaristes forment un duo efficace et doué, je ne vous apprends rien. Déjà le rappel donc, sur une rapide mais insipide « Nemesis » ais-je trouvé (putain, c’était le moment de sortir un « Bury Me An Angel » !!!!), et le groupe remballe ses instruments pour saluer un public ravi de sa soirée, sur fond de « Fields of Desolation » (seul titre de « Black Earth », passé sur bandes… : ( ) … Le traditionnel selfie avec le public, posté le lendemain sur FB, et les Suédois repartent pour une autre date et une autre salle, laissant un public lyonnais ravi, mais moi un peu sur ma faim en tant que vieux fan aigri au niveau de la setlist du moins. Bon concert dans l’ensemble ceci dit, j’aurais juste du les voir quelques années plus tôt dira-t-on..

