Keys of Orthanc - Of the Lineage of Kings

KEYS OF ORTHANC souhaite libérer comme ambiances à travers sa musique : du metal aux tonalités évidemment apparentées à SUMMONING. De l’épique extrême, du black metal galopant, une chevauchée dans un monde fantastique et lumineux.



Mais j’imagine que vous savez déjà tout ça puisque ce groupe se démène depuis 2018 à sortir un album par an. D’autant plus que rien ne change vraiment d’une sortie sur l’autre, la barque étant toujours dirigée par le leader Dorgul. Les instruments lui reviennent, la composition aussi. Il n’y a que les vocaux qu’il a délaissé après le premier album. Il les a confiés après à Harslingoth, le Québécois qui est aussi au micro de CALVAIRE, MAESKYYRN et REVELATION NONE. Le duo a pris ses petites habitudes et il a juste décidé de s’octroyer les services d’un batteur pour cette nouvelle sortie : Dominic Nucciarone, du groupe de death progressif INTONATE. Sinon, même le label reste le même : Naturmacht. KEYS OF ORTHANC devient ainsi aux côtés de GRIMA l’un des visages les plus importants de l’écurie.



Alors ce bouvel album... J’ai dit qu’il s’agissait du 4ème, et pourtant j’avais fait l’impasse sur le précédent et ce n’est donc que le troisième que je chronique ici. Normal car il avait la particularité d’être complètement instrumental. Sakrifiss a du mal avec ça et donc il a manqué de curiosité. C’est donc pour lui plutôt la suite directe de Of the Lineage of Kings. C’est enore un 7/10. Et pourtant j’ai eu envie de mettre un peu moins aux premières écoutes tellement j’ai eu du mal à être convaincu par les compositions. En fait le travail sur les ambiances est toujours remarquable, et c’est difficile de ne pas voir apparaître dans son esprit un paysage tiré de Lord of the Rings. Le paysage est planté tout de suite, et il ne disparaît jamais. Mais malheureusement il reste bien trop statique ! Que les morceaux accélèrent, s’emballent, ou bien qu’ils laissent plus d’espaces aux instruments, ils n’arrivent pas à s’animer. Ils ne viennent pas chambouler, ils ne viennent pas secouer. Il leur manque quelque chose. Les vocaux parviennent par moment à résoudre ce problème, et il faut vraiment saluer les prises de risque répétées tout au long de l’album de ce côté-là. Des choeurs bien entendu, mais aussi des timbres différent font leur apparition. On trouve même la présence d’une voix féminine sur « Her Mighty Heart ». elle appartient à Sarah Ann. Si certains la connaissent en tant que voix du groupe Heavy SMOULDER, d’autres ont vu son minois dans les vlogs qu’elle a réalisés pour Bangertv. Ceux qui ont la chance de ne jamais l’avoir vue sont incités à ne pas cliquer sur le lien suivant s’ils veulent garder leur rêves d’enfants.







Pour être plus appréciées, les compositoins manquent donc de mordant, de charisme, d’aura. Il y en a mais pas assez. Et puis les deux titres de fin sont aussi discutables. Le 7ème, « I’ve Seen the Dragons Fly », est une conclusion de 5 minutes plutôt narrative, avec une sorte de texte lu sur du dungeon synth (au secours !), et le 8ème est en fait une reprise bien tiède de « Book of the Fallen » de CALADAN BROOD. Bon, c’est plus intéressant que de reprendre comme tout le monde du SUMMONING, mais la conséquence directe de cette proposition, c’est d’inciter l’auditeur à réécouter CALADAN BROOD, pas d’appuyer sur replay...

2021 - Naturmacht Productions Epic Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.25/10

plus d'infos sur Keys of Orthanc

Epic Black Metal - 2018 - Canada

tracklist 01. Of the Lineage of Kings 02. Shards of Narcil 03. Her Mighty Heart 04. To the Paths of the Dead 05. The Last Alliance 06. King of the Reunited Kingdom 07. I've Seen the Dragons Fly 08. Book of the Fallen (Caladan Brood cover)

Durée : 53:22

parution 5 Février 2021

