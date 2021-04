Rorcal / Earthflesh - Witch Coven Chronique Witch Coven (Coll.)





Car oui, commençons directement par ce qui frustre dans cette collaboration avec le projet noise Earthflesh – qui n’en est pas vraiment une, Bruno Silvestre Favez ayant longtemps été un membre de Rorcal –, à savoir cette impression de s’arrêter à la surface de l’abîme qu’il dessine, de tourner autour sans jamais la pénétrer pleinement, comme une carte de visite aguicheuse mais ne laissant aucun espoir d’entrer en contact plus longtemps. Sentiment bien connu de la part des Suisses, où la constance et l’intransigeance se parent d’une certaine humilité, sa personnalité intrinsèque ne visant jamais des hauteurs excessives, pour le meilleur et pour le pire.



Et pourtant, une fois cette frustration évacuée – aisément, un disque n’étant que bon n’en restant pas moins… bon –, quel bonheur de retrouver ce style si particulier, de la part de ceux qui sont désormais les seuls à le jouer de si belle manière ! Inutile de refaire l’état des lieux des groupes « blackened » s’étant cassé les dents à aller trop loin, à afficher une imagerie dangereuse ou dérangée pour finalement laisser ennuyer : Witch Coven, lui, rappelle que Rorcal est bien un des rares à encore réussir à nous emmener avec lui vers ce genre de route pavée jusqu’à l’apathie, donnant ce qu’il faut de nouveauté à son doom abrasif / black terrassant pour nous transmettre ce frisson qui intrigue et emporte, tel que l’expérience



Enième déclinaison de la révélation Witch Coven donne des airs liturgiques (l’entame de « Altars of Nothingness » où participe notamment l’ami de longue date Michael Schindl, leader de Impure Wilhelmina) et industriels à la recette éprouvée et éprouvante des Suisses, l’habillage bruitiste de Earthflesh se mariant parfaitement aux martèlements terrassant d’intensité de la formation. Des pas de côté qui suffisent à se prendre au jeu, tant les deux titres ci-présents sont pensés de bout en bout, la durée expéditive de l’ensemble se rattrapant par une densité de chaque instant.



2021 - Hummus Records Black / Doom Metal / Noise notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

tracklist 01. Altars of Nothingness (14:45) 02. Happiness Sucks - So Do You (15:44)

