Maléfice - Le dernier drapeau Chronique Le dernier drapeau

[ A propos de cette chronique ]



Chose principale que m’a appris ce troisième album des Français de MALEFICE : les nazis, c’est trop cool ! Je vais m’attirer les soucis, mais si, si, c’est bien ce que je retiens à l’écoute du troisième album du groupe polémique à 5 têtes. 5 membres à part entière maintenant ! Les rangs ont gonflé et les partenaires se sont multipliés autour de Jochen Panthuss, qui à la base s’occupait de pratiquement tout tout seul ! Il est un peu plus peinard maintenant et ne fait plus que la plupart des vocaux et des guitares. Ses lieutenants sont Totenkopf aux guitares aussi, Faun de SOLEIL NOIR aux claviers, Rakshasa l’Australien de BRAHMASTRA à la basse et Ahrin à la batterie. Ce dernier est l’Italien à la réputation internationale, lié à GRAVELAND et MURUTH, et avant cela à ABHOR et VIA DOLOROSA.



Et donc, ces 5 énergumènes sont parvenus à me faire kiffer les nazis. Double choc ! Non seulement je ne m’attendais pas à utiliser le terme « kiffer » en écoutant du black metal, mais encore moins à propos de cette thématique ! Mais je me permets de le dire, parce que voilà, quoi qu’on essaie de vous faire croire, et même si le groupe lui-même vous le disait, MALEFICE n’est pas du NSBM. Rien à voir en fait avec ces vauriens qui se proclament néo-nazis et veulent appliquer cette idéologie passée à leur époque. Non. MALEFICE, c’est en fait une sorte de gros trip délirant qui détourne à l’extrême les nazis d’antan. En tout cas, moi, je le prends totalement comme ça ! Aussi bien la musique que les visuels, les paroles et le look des musiciens, tout donne l’impression de pénétrer un monde parallèle dans lequel les amis du Führer serait revenus à la vie en tant que superhéros kitches pour un comic book taré, coloré, décalé. C’est à la limite du bon goût ? Peut-être, mais c’est badant !



La musique black est totalement aspergé de claviers énergiques, de riffs heavy contagieux et d’ambiances quasi avantgardistes monstrueuses. C’est presque indescriptible comme résultat, mais c’est au final une belle réussite. Si les membres sont sérieux et véritablement motivés par des idées nazies, il faudrait qu’ils aillent consulter, mais cela n’empêche que le résultat est magique. Les nazis rencontrent Musclor et Fantomette pour sauver le monde ! Franchement, c’est classe. Les compositions dépotent et certains passages sont mémorables, jouissifs même ! Et le petit bonus, c’est la présence de guests vocaux sur la plupart des morceaux ! Les Français NokturN de DYSTER et AUTARCIE et Svarga de NEPTRECUS, l’Italien Krom de TRIFIXION et VON HEXE, l’Américain The Grand Owl de GHOSTS OF THE GASCHAMBERS, l’Allemand JFN qui a joué pour ABSURD et ENDSIEG et enfin l’autre Allemand Todesengel de STAHLFRONT... Bon, oui, quand on voit cette liste on se dit que Sakrifiss est bien naïf de douter des intentions réelles de MALEFICE, mais finalement... vraiment... quelles qu’elles soient... les 9 morceaux de ce Dernier drapeau sont un succès de folie. J’attends maintenant qu’une BD inspirée par ces ambiances voie le jour, ça pourrait être vraiment fun ! Politiquement incorrect, mais fun ! Chose principale que m’a appris ce troisième album des Français de: les nazis, c’est trop cool ! Je vais m’attirer les soucis, mais si, si, c’est bien ce que je retiens à l’écoute du troisième album du groupe polémique à 5 têtes. 5 membres à part entière maintenant ! Les rangs ont gonflé et les partenaires se sont multipliés autour de Jochen Panthuss, qui à la base s’occupait de pratiquement tout tout seul ! Il est un peu plus peinard maintenant et ne fait plus que la plupart des vocaux et des guitares. Ses lieutenants sont Totenkopf aux guitares aussi, Faun deaux claviers, Rakshasa l’Australien deà la basse et Ahrin à la batterie. Ce dernier est l’Italien à la réputation internationale, lié àet, et avant cela àetEt donc, ces 5 énergumènes sont parvenus à me faire kiffer les nazis. Double choc ! Non seulement je ne m’attendais pas à utiliser le terme « kiffer » en écoutant du black metal, mais encore moins à propos de cette thématique ! Mais je me permets de le dire, parce que voilà, quoi qu’on essaie de vous faire croire, et même si le groupe lui-même vous le disait,n’est pas du NSBM. Rien à voir en fait avec ces vauriens qui se proclament néo-nazis et veulent appliquer cette idéologie passée à leur époque. Non., c’est en fait une sorte de gros trip délirant qui détourne à l’extrême les nazis d’antan. En tout cas, moi, je le prends totalement comme ça ! Aussi bien la musique que les visuels, les paroles et le look des musiciens, tout donne l’impression de pénétrer un monde parallèle dans lequel les amis du Führer serait revenus à la vie en tant que superhéros kitches pour un comic book taré, coloré, décalé. C’est à la limite du bon goût ? Peut-être, mais c’est badant !La musique black est totalement aspergé de claviers énergiques, de riffs heavy contagieux et d’ambiances quasi avantgardistes monstrueuses. C’est presque indescriptible comme résultat, mais c’est au final une belle réussite. Si les membres sont sérieux et véritablement motivés par des idées nazies, il faudrait qu’ils aillent consulter, mais cela n’empêche que le résultat est magique. Les nazis rencontrent Musclor et Fantomette pour sauver le monde ! Franchement, c’est classe. Les compositions dépotent et certains passages sont mémorables, jouissifs même ! Et le petit bonus, c’est la présence de guests vocaux sur la plupart des morceaux ! Les Français NokturN deetet Svarga de, l’Italien Krom deet, l’Américain The Grand Owl de, l’Allemand JFN qui a joué pouretet enfin l’autre Allemand Todesengel de... Bon, oui, quand on voit cette liste on se dit que Sakrifiss est bien naïf de douter des intentions réelles de, mais finalement... vraiment... quelles qu’elles soient... les 9 morceaux de cesont un succès de folie. J’attends maintenant qu’une BD inspirée par ces ambiances voie le jour, ça pourrait être vraiment fun ! Politiquement incorrect, mais fun !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Hass Weg Productions Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Maléfice

Black Metal Symphonique - 1999 - France

tracklist 01. Le dernier drapeau 02. Pour Thulé 03. Wolfszeit 04. I ribelli 05. Into Their Dungeon 06. Der Erhenring 07. Die letzte Odysee 08. Le temple 09. 20000 lieues sous la Terre

Durée : 48:13

parution 16 Janvier 2021

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi ...and Oceans

The Symmetry Of I The Circle Of O

1999 - Season Of Mist Golden Ashes

In the Lugubrious Silence of Eternal Night

2020 - Indépendant Mephistopheles

Landscape Symphonies

1996 - Adipocere Records Gehenna

Malice

(Our Third Spell)

1996 - Cacophonous Records Obtained Enslavement

Witchcraft

1997 - Wounded Love Records