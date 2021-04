Throne - Pestilent Dawn Chronique Pestilent Dawn

Fondé en 2015 à Jackson dans le Michigan (ville popularisée par le célèbre duo June Carter/Johnny Cash) le quatuor (à ne pas confondre avec son pathétique homonyme du Tennessee) n’est pas du genre à se presser pour écrire et composer, car c’est seulement maintenant que ce premier album voit enfin le jour (trois ans après un Ep autoproduit) sous la bannière du toujours qualitatif Redefining Darkness, dont le catalogue ne cesse de s’étoffer et de maintenir un intérêt certain pour tout amateur de Metal de la mort qui se respecte. Proposant un Black/Death moderne particulièrement énergique et survitaminé la bande livre ici un opus réussi qui ne s’éternise pas en longueur et c’est tant mieux car bien qu’étant expéditif et sans concessions l’ensemble va montrer certaines limites et répétitions qui ne seront heureusement pas rédhibitoires.



Preuve en est le démarrage sous le nom de « Amongst The Sinners, They Came Forth » qui va mettre au jour toute la fougue du groupe qui va proposer énormément de tabassage en règle et de blasts déchaînés, portés de nombreux roulements de batterie et de cassures rythmiques du frappeur (qui se montre impressionnant de précision et d’énergie sur tout ce long-format), qui n’hésite pas à lever le pied et prendre ainsi la tête de l’auditeur en étau. Oscillant entre les deux extrêmes rythmiques la musique des Américains va tout du long varier entre la lourdeur du Death et le déchaînement du Black avec une production bourée aux amphétamines (mais qui ne sonne cependant pas trop synthétique), le tout avec une voix qui passe son temps à alterner le growl le plus puissant avec les cris les plus déchirés. Il faut d’ailleurs la prestation de haute tenue du frontman qui derrière son micro réalise un très bon boulot tout en conservant sa précision chirurgicale à la guitare, tant l’ensemble est d’un niveau technique relevé mais néanmoins accrocheur sans être trop alambiqué. On va par la suite retrouver cette construction toute en variations via le très bon « In The Midst Of Chaos » qui laisse un peu plus de place aux passages étouffants et écrasants, mais d’où émerge là-encore du lead de très bon niveau à la fois mélodique et désarticulé (une constante régulièrement présente par la suite), à l’instar du rampant et plus sombre « And They Shall Weep » qui tout en misant moins sur la vitesse conserve un dynamisme important (les explosions de violence n’y sont d’ailleurs pas absentes).



Si une certaine forme de douceur et de nostalgie intervient avec l’interlude acoustique « Eternity In Mourning » aux légers accents latinos, la seconde moitié de cette galette va repartir sur les mêmes bases de déchaînement et de fureur que ce soit sur les homogènes et agréables « Pestilent Dawn » et « All Creation Wept », ou via le glacial et presque occulte « Born Of Death » (au grand-écart de tempo plus prononcé encore). Si « Beyond Malice » voit lui une facette plus martiale et étouffante apparaître du fait d’un bridage plus imposant qu’auparavant, cette compo reste malgré tout dans les clous de ce qui a été proposé durant toute cette demi-heure menée tambour battant, mais aussi relativement répétitive. Car si le tout est relativement homogène au niveau de l’écriture et ne voit pas de faiblesses notables, il faut quand même avouer que le même schéma de jeu reste relativement identique sur la durée et que les différents plans et patterns ont tendance à revenir régulièrement, ce qui est un peu dommage car on y perd en accroche au fur et à mesure de l’avancée de ce disque. Si on aurait aimé qu’une plage ou deux se détachent vraiment du lot (ici tout se tient de manière assez équilibrée) il ne faut néanmoins pas cracher sur le boulot effectué par les mecs qui offrent des perspectives intéressantes, et qui réussissent dans l’ensemble leur examen de passage vers le long-format, même s’il leur faudra un peu plus diversifier leur style et leur jeu s’ils veulent marquer les esprits plus fortement dans l’avenir. Cependant bien qu’étant imparfaite cette première livraison a quand même des arguments de poids à faire valoir… même si pour l’instant il manque à ses géniteurs encore un peu de maturité artistique pour espérer franchir l’échelon supérieur.

2021 - Redefining Darkness Records Black/Death Moderne notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (2) 8/10 Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Throne

Black/Death Moderne - 2015 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 9 Avril 2021

écoutez Pestilent Dawn

Beyond Malice

Humanity’s Dusk

All Creation Wept

And They Shall Weep

Born Of Death

tracklist 01. Intro 02. Amongst The Sinners, They Came Forth 03. In The Midst Of Chaos 04. And They Shall Weep 05. Eternity In Mourning 06. Pestilent Dawn 07. Born Of Death 08. Beyond Malice 09. All Creation Wept 10. Humanity’s Dusk

Durée : 31 minutes

line up Leslie Drake / Basse

Kollin Perpignani / Batterie

Joe Kesselring / Guitare

Nathan Barnes / Chant - Guitare

